Что нужно знать тюменцам, желающим пойти в армию на службу по контакту

Желающие служить по контракту тюменцы могут отправиться в расположение части в течение трех дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области существует отработанная система для людей, которые хотят отправиться служить по контракту. Благодаря этому время до отправки человека в расположение сокращается до трех дней с момента оформления документов. К чему стоить быть готовым тюменцам, желающим подписать контракт — в материале URA.RU.

Где оформлять контракт в Тюменской области

Пункт отбора на военную службу в Тюмени находится в здании на улице Республики, 2 Фото: URA.RU





Пункт отбора на военную службу по контракту находится в Тюмени на улице Республики, 2. оформить документы можно и в военкоматах по месту жительства, однако пункты отбора удобны для приезжих из других регионов РФ.

Здесьпроисходит первичная регистрация будущего военнослужащего. Специалисты собирают информацию о кандидате в форме опроса и составляют документы.

Какие требования к кандидатам

Основное требование для будущих военнослужащих, помимо соответствия установленным рамкам возраста (от 18 до 60 лет) — прохождение медкомиссии. Для этого кандидатов в день оформления заявки направляют на сдачу анализов в областной кожно-венерологический диспансер.

Удобно, что он находится буквально в нескольких минутах от пункта отбора (ул. Республики, 1). Для будущих военнослужащих в учреждении организован «зеленый коридор», что также сокращает время приема, так как в день количество военнослужащих достигает 20 человек.

Кандидатам придется сдать анализ крови на инфекции гепатит и ВИЧ, общий анализ крови на наличие наркотических веществ, ЭКГ, а также пройти вакцинацию. Результаты всех исследований будут известны в день посещения диспансера.

Как проходит медкомиссия для военнослужащих

Тюменцам потребуется пройти шесть врачей-специалистов Фото: URA.RU





Следующий этап — прохождение военно-врачебной комиссии. Она проходит в том же здании, где и сам пункт отбора. Будущим военнослужащим потребуются результаты анализов, сделанных ранее. На их основе врачи-специалисты установят состояние здоровья кандидата и выдадут решение о допуске или недопуске на службу.

Обследования проводят шесть врачей. Среди них терапевт, лор, невролог, окулист, хирург, психиатр. Работа с каждым пациентом ведется индивидуально, при необходимости, медицинские работники оценивают заболевания, которые перенес человек ранее.

Когда военнослужащий отправится в расположение

Помимо единовременной выплаты для служащих по контракту тюменцев предусмотрены социальные льготы Фото: URA.RU





Вся эта процедура вкупе занимает максимум три дня. После прохождения медкомиссии и оформлении документов военнослужащий отправится в расположение части, в которую его назначат или он сам попросит. У тюменцев есть возможность отправиться служить в ту локацию, где находятся его знакомые, друзья или родственники.

Также заключившему контракт человеку назначается единовременная выплата в размере трех миллионов 400 тысяч рублей, из которых три миллиона — региональные, а 400 тысяч — от Министерства обороны РФ. Размер выплаты будет действовать до 30 ноября.