В Тюмени простились с погибшим на СВО военкором Иваном Зуевым. Фоторепортаж
Иван Зуев погиб в Запорожской области 16 октября
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени прошла церемония прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым. Он погиб 16 октября в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника.
С апреля 2023 года Иван Зуев работал военкором, освещая события на донецком направлении, включая Авдеевку и Угледар. Он стал третьим журналистом РИА Новости, погибшим в зоне СВО, после Андрея Стенина (2014) и Ростислава Журавлева (2023).
В последний путь Ивана Зуева провожали родные и близкие, а также военные и официальные лица. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
Иван Зуев погиб в зоне СВО 16 октября
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
