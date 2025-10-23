В самом протестном тюменском муниципалитете завершился пятимесячный период безвластия
Спикер гордумы Тобольска возглавил администрацию Тобольского района
В Тобольском районе Тюменской области спустя почти пять месяцев выбрали постоянного главу. Должность, по единогласному решению депутатов, получил спикер гордумы Тобольска Андрей Ходосевич, подтвердили URA.RU в местной администрации.
«Главой Тобольского округа избран Андрей Ходосевич. За его избрание проголосовали 14 депутатов из 15, один отсутствует по уважительным причинам», — рассказали в пресс-службе главы округа.
Депутаты выбирали из двух кандидатур — техническую конкуренцию Андрею Ходосевичу составляла замглавы района Марина Опанасенко. Оппозиционера, экс-кандидата в губернаторы Ларису Шакурову, которая также заявлялась на конкурс, не одобрила конкурсная комиссия — в ее документах нашли ошибки, сообщили URA.RU в пресс-службе.
Постоянного руководителя в Тобольском районе не было с конца мая — после того как прошлый глава Леонид Митрюшкин сложил полномочия, его место с приставкой «и.о.» занял его заместитель — Максим Александров. Свой первый конкурс на должность он проиграл, не набрав необходимое количество депутатских голосов. Чиновник должен был заявиться на новый конкурс, однако, по словам источников, в последний момент власти решили доверить муниципалитет более опытному политику.
После истечения сроков подачи на конкурс по региону разошлась информация о якобы задержании Максима Александрова силовиками. Эти сведения до сих пор официально не подтверждены и не опровергнуты.
