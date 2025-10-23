Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В Тюменской области задержаны 14 человек из списка федерального розыска

23 октября 2025 в 18:15
Сотрудники тюменского УФСИН провели рейд «Розыск»

Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Сотрудники УФСИН России по Тюменской области за два дня задержали 14 человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«В ходе проведения профилактического мероприятия „Розыск“ было проверено более 120 адресов, установлено и задержано 14 лиц, находящихся в федеральном розыске за УФСИН России по Тюменской области. Из них: 11 лиц, уклоняющихся от контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, осужденный к принудительным работам и не прибывший для отбывания наказания в исправительный центр, а также два — в колонии-поселения согласно предписанию», — сообщает официальный сайт УФСИН России по Тюменской области.

УФСИН продолжает проводить системную работу по поиску и задержанию скрывающихся лиц. По информации ведомства, такие мероприятия позволяют обеспечить исполнение судебных решений и поддержание правопорядка.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске объявили в розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.

