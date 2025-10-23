Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с трагедией на заводе под Челябинском

Инцидент произошел 23 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи с трагедией на предприятии в Копейске (Челябинск). Об этом он написал в своем telegram-канале.

«От имени всех жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Копейске Челябинской области. В результате взрыва на промышленном предприятии погибли люди», — высказался глава региона. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.