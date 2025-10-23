Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Губернатор Тюменской области выразил соболезнования в связи с трагедией на заводе под Челябинском

Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в Копейске
23 октября 2025 в 14:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Инцидент произошел 23 октября

Инцидент произошел 23 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи с трагедией на предприятии в Копейске (Челябинск). Об этом он написал в своем telegram-канале. 

«От имени всех жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Копейске Челябинской области. В результате взрыва на промышленном предприятии погибли люди», — высказался глава региона. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Взрыв на промышленном предприятии в Копейске произошел в ночь на 23 октября, в результате чего погибли и пострадали люди. Соболезнования выразили региональные и городские власти, а также представители Русской Православной Церкви. Пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая помощь, работают оперативные службы и открыты горячие линии поддержки.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал