«Вернулись в 90-е»: как и чем живет тюменский рынок, который пойдет под снос. Фоторепортаж
«Южный» готовится к сносу
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени планируют снести рынок «Южный», расположенный на улице Николая Чаплина. Причина — расширение дороги. Сроки демонтажа не уточняется, но известно, что под реконструкцию попадают и другие застройки между Колхозной и Чаплина. Как выглядит рынок сейчас — в фоторепортаже URA.RU.
Корреспондент URA.RU решил проверить, как и чем сегодня живет рынок. Приехав туда, он увидел «полузаброшенное» здание с вывесками, которые кажется не меняли с 90-х годов.
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
