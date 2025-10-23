В Тюмени планируют снести рынок «Южный», расположенный на улице Николая Чаплина. Причина — расширение дороги. Сроки демонтажа не уточняется, но известно, что под реконструкцию попадают и другие застройки между Колхозной и Чаплина. Как выглядит рынок сейчас — в фоторепортаже URA.RU.