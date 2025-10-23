Логотип РИА URA.RU
«Вернулись в 90-е»: как и чем живет тюменский рынок, который пойдет под снос. Фоторепортаж

Рынок «Южный» в Тюмени снесут для расширения дороги
23 октября 2025 в 18:14
"Южный" готовится к сносу

«Южный» готовится к сносу

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени планируют снести рынок «Южный», расположенный на улице Николая Чаплина. Причина — расширение дороги. Сроки демонтажа не уточняется, но известно, что под реконструкцию попадают и другие застройки между Колхозной и Чаплина. Как выглядит рынок сейчас — в фоторепортаже URA.RU.

Корреспондент URA.RU решил проверить, как и чем сегодня живет рынок. Приехав туда, он увидел «полузаброшенное» здание с вывесками, которые кажется не меняли с 90-х годов.

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

