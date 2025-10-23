Логотип РИА URA.RU
В Ялуторовске не нашли, кому отдать миллиард рублей

В Тюменской области не состоялись торги по строительству водозащитной дамбы
23 октября 2025 в 16:20
Водозащитное сооружение в Ялуторовске обойдется властям в 1,2 миллиарда рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Ялуторовская со второго раза не смогли найти подрядчика, который построит полтора километра дамбы за миллиард рублей. Важнейшая закупка для муниципалитета, попадающего в зону паводкового риска, не состоялась. Об этом гласит протокол подведения итогов торгов, имеющийся в распоряжении URA.RU.

«Закупка по строительству участка дамбы в Ялуторовске. Статус — работа комиссии завершена, закупка принята несостоявшейся», — отмечается в документе.

В отчете комиссии уточняется, что единственный подавший заявку подрядчик указал ложные сведения. В частности, были фальсифицированы данные об исполнении аналогичных контрактов в прошлом. 

«Участник закупки с целью подтверждения опыта предоставил контракт с ценой 367миллионов рублей. При этом в реестре контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки цена исполненного контракта составляет 293,6 миллиона рублей», — уточняют члены комиссии.

Ранее URA.RU сообщало, что первая попытка найти подрядчика для этих работ также не состоялась. В тот раз к участию не заявился ни один поставщик.

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

