Онлайн-площадка продает выпускные работы тюменских студентов без их согласия

Стоимость такого диплома — 2 200 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские студенты, выпустившиеся из ТюмГУ в 2023 году, обнаружили свои дипломы в качестве товара на стороннем сайте по подготовке студенческих работ. Данной информацией с агентством URA.RU поделились сами студенты.

«Узнал об этом сайте от знакомого. Зашел, в поиске вбил тему диплома, который защитил на пять в 2023 году. Реально продают. Обещают выслать полную работу», — рассказал агентству один из студентов.

Сам по себе сайт является площадкой для взаимодействия между «исполнителем» и «заказчиком» студенческих работ. Так, обучающийся, не желающий писать задание для вуза самостоятельно, или не имеющий на это времени, может на сайте найти специалиста, который за вознаграждение подготовит задачу. Также сайт предлагает приобрести и готовую работу по четырем направлениям: техническое, гуманитарное, естественное, экономическое.

Продолжение после рекламы

Именно в последней категории тюменские студенты обнаружили свои работы. Всех их предлагает один конкретный продавец. В своем описании он указывает, что работы сам не пишет и продает только готовые. «Только продаю! Новые не пишу, правками и поднятием оригинальности не занимаюсь», — отмечено на сайте. На текущий момент он совершил более 420 сделок.

Пользователь предлагает только готовые работы и не пишет их с нуля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





Среди предложений этого пользователя представлены дипломы студентов ТюмГУ из институтов СоцГум, ФЭИ, ИМиКН, ИГИП, а также ИПИП. Пользователь продает работы студентов и других вузов: «Синергии», МОИ и университета имени С.Ю. Витте. Стоимость такой работы составляет порядка 2 200 рублей.

Доподлинно неизвестно, как выпускные работы попали в руки продавца. Однако, из наиболее логичных предположений выпускников, они могли быть скачаны из электронной библиотеки университета, где размещаются в открытом доступе. Но, для публикации на площадке студенты подписывают специальное соглашение с университетом.

Особенно сложная ситуация могла возникнуть у студентов, которые во время подготовки своей работы заключали особые соглашения с действующими коммерческими организациями. Целью такого взаимодействия является получение корпоративной информации, актуальной для их исследования. И утечка таких данных может накладывать санкции на обучающегося.

URA.RU обратилось за комментарием в ТюмГУ. В тюменском вузе рассказали, что работы выкладываются в открытом доступе для того, чтобы их могла анализировать и маркировать система по поиску заимствований «Антиплагиат».

Как рассказывают студенты, часть из них написала заявку в поддержку платформы. После выяснения обстоятельств, работы с продажи снимались. Однако, поддержка платформы также сообщает, что вывести все ВКР студентов — невозможно. Каждый «товар» может быть быть снят с публикации только после обращения человека.