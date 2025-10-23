Кому принадлежат и что купить на тюменских рынках

В Тюмени существует более десятка продуктовых рынков Фото: Денис Моргунов © URA.RU





Тюмень по-прежнему остается городом, где традиционные рынки не уступают крупным торговым центрам. Здесь можно найти все — от фермерских овощей и домашнего мяса до редких специй и сезонной рассады. URA.RU рассказывает, какие тюменские рынки стоит посетить, чем каждый из них знаменит и кому они принадлежат.





«Михайловский» рынок

«Михайловский» открыт с 2012 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Михайловский» расположен в районе пересечения улиц Федюнинского и Пермякова. Его негласно называют самым дорогим рынком Тюмени. К примеру, в своем время там продавали килограмм конфет за 5 000 рублей и черешню за 8 000. Здесь в изобилии предлагают мясные и молочные продукты, фермерские яйца, мед, свежеиспеченный хлеб. Много продуктов представлено от местных производителей. Недавно на рынке произошел пожар. Возгорание зафиксировали в зоне фуд-корта.

Кому принадлежит: За рынком стоит холдинг «Холдинг „Дина“», в структуру которого входит «Михайловский». Владельцем считается предприниматель Иван Михайлов. Сама торговая точка открыта с 2012 года.

«Северный» рынок

Рынок расположен на улице Дружбы Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Рынок «Северный» находится в Заречной части города. На первом этаже расположены продуктовые лотки, на втором — павильоны с одеждой и товарами для дома, на третьем — технические помещения.

Кому принадлежит: рынок «Северный» также входит в состав холдинга «Дина». Он открылся в 2003 году.









«Центральный» рынок

«Центральный» рынок является одним из старейших в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Старейший и самый известный рынок в городе расположен в самом центре на площади Единства и Согласия. Его знают все поколения тюменцев. На первом этаже продают мясо, овощи и рыбу, на втором — предлагают услуги парикмахеров, ремонт ювелирных изделий и другие бытовые услуги.

Кому принадлежит: Формальным собственником (зданием и акциями) является АО «Рынок» (городской рынок «Центральный»). 100 % акций принадлежит городской администрации города Тюмени.





«Алебашевский базар»

Рынок открыт недавно, в 2020 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Относительно новый для Тюмени рынок открылся в заречной части города в 2020 году. Продавцы — в основном местные фермеры. На втором этаже расположен фуд-корт. Здесь можно приобрести свежую выпечку, фермерские сыры, мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, орехи, сладости.





Кому принадлежит: здание и участок принадлежат одной компании (ООО «СтройИнвестТехнология»), а товарный знак — другой (ООО «Алебашево»). Обе эти компании находятся под контролем почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева. Он также связан с концертно-танцевальным залом «Золотые ворота Сибири», который расположен на Цветном бульваре.





«Мальвинка»

На рынок в основном приходят пенсионеры Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Рынок «Мальвинка» расположен в районе Дома обороны. В Тюмени он открыт с 1999 года. Там продают овощи, молочку, бакалея, готовую еду. Особенно среди горожан популярны мясной и кондитерский отделы — свежие продукты поступают почти каждый день.





Кому принадлежит: рынок принадлежит ООО «Торговый центр „Мальвинка“. 50% акций в нем имеет предприниматель Халид Торолов, еще восемь соучредителей имеют минимальные доли.





«Ватутинский» рынок

Продавцы делают скидки «своим» покупателям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Торговая точка расположена в заречной части города. Рынок открылся еще в 90-е. Здесь помимо продуктов можно найти товары для дома, бытовую химию, одежду и обувь. В основном туда ходят пенсионеры — с продавцами можно торговаться, а «своим» покупателям всегда сделают скидку. В 2024 году посетители пожаловались на то, что в торговом доме отсутствует туалет. Их отправляли в уличный, который расположен в 400 метрах от зданяи рынка.





Кому принадлежит: «Ватутинский» принадлежит некому индивидуальному предпринимателю. Данные о нем отсутствуют в открытых источниках.

