Кому принадлежат и что купить на тюменских рынках
В Тюмени существует более десятка продуктовых рынков
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюмень по-прежнему остается городом, где традиционные рынки не уступают крупным торговым центрам. Здесь можно найти все — от фермерских овощей и домашнего мяса до редких специй и сезонной рассады. URA.RU рассказывает, какие тюменские рынки стоит посетить, чем каждый из них знаменит и кому они принадлежат.
«Михайловский» рынок
«Михайловский» открыт с 2012 года
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
«Михайловский» расположен в районе пересечения улиц Федюнинского и Пермякова. Его негласно называют самым дорогим рынком Тюмени. К примеру, в своем время там продавали килограмм конфет за 5 000 рублей и черешню за 8 000. Здесь в изобилии предлагают мясные и молочные продукты, фермерские яйца, мед, свежеиспеченный хлеб. Много продуктов представлено от местных производителей. Недавно на рынке произошел пожар. Возгорание зафиксировали в зоне фуд-корта.
Кому принадлежит: За рынком стоит холдинг «Холдинг „Дина“», в структуру которого входит «Михайловский». Владельцем считается предприниматель Иван Михайлов. Сама торговая точка открыта с 2012 года.
«Северный» рынок
Рынок расположен на улице Дружбы
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Рынок «Северный» находится в Заречной части города. На первом этаже расположены продуктовые лотки, на втором — павильоны с одеждой и товарами для дома, на третьем — технические помещения.
Кому принадлежит: рынок «Северный» также входит в состав холдинга «Дина». Он открылся в 2003 году.
«Центральный» рынок
«Центральный» рынок является одним из старейших в Тюмени
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Старейший и самый известный рынок в городе расположен в самом центре на площади Единства и Согласия. Его знают все поколения тюменцев. На первом этаже продают мясо, овощи и рыбу, на втором — предлагают услуги парикмахеров, ремонт ювелирных изделий и другие бытовые услуги.
Кому принадлежит: Формальным собственником (зданием и акциями) является АО «Рынок» (городской рынок «Центральный»). 100 % акций принадлежит городской администрации города Тюмени.
«Алебашевский базар»
Рынок открыт недавно, в 2020 году
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Относительно новый для Тюмени рынок открылся в заречной части города в 2020 году. Продавцы — в основном местные фермеры. На втором этаже расположен фуд-корт. Здесь можно приобрести свежую выпечку, фермерские сыры, мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, орехи, сладости.
Кому принадлежит: здание и участок принадлежат одной компании (ООО «СтройИнвестТехнология»), а товарный знак — другой (ООО «Алебашево»). Обе эти компании находятся под контролем почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева. Он также связан с концертно-танцевальным залом «Золотые ворота Сибири», который расположен на Цветном бульваре.
«Мальвинка»
На рынок в основном приходят пенсионеры
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Рынок «Мальвинка» расположен в районе Дома обороны. В Тюмени он открыт с 1999 года. Там продают овощи, молочку, бакалея, готовую еду. Особенно среди горожан популярны мясной и кондитерский отделы — свежие продукты поступают почти каждый день.
Кому принадлежит: рынок принадлежит ООО «Торговый центр „Мальвинка“. 50% акций в нем имеет предприниматель Халид Торолов, еще восемь соучредителей имеют минимальные доли.
«Ватутинский» рынок
Продавцы делают скидки «своим» покупателям
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Торговая точка расположена в заречной части города. Рынок открылся еще в 90-е. Здесь помимо продуктов можно найти товары для дома, бытовую химию, одежду и обувь. В основном туда ходят пенсионеры — с продавцами можно торговаться, а «своим» покупателям всегда сделают скидку. В 2024 году посетители пожаловались на то, что в торговом доме отсутствует туалет. Их отправляли в уличный, который расположен в 400 метрах от зданяи рынка.
Кому принадлежит: «Ватутинский» принадлежит некому индивидуальному предпринимателю. Данные о нем отсутствуют в открытых источниках.
Ранее агентство рассказывало о том, кто владеет тюменскими торговыми центрами. Самые крупные принадлежат местным миллионерам.
