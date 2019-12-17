Уральский регион оказался в числе лидеров по росту безработицы

В Курганской области зафиксирован рост безработицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 4 по 11 декабря превысило 663,19 тысячи человек. В число регионов с наибольшим ростом безработицы вошла Курганская область.

«С 4 по 11 декабря 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,3% и составила 663,19 тысяч человек», — пишет RNS , ссылаясь на отчет Министерства труда РФ.

Незанятых граждан стало больше в 52 субъектах РФ, в их число вошла Курганская область. Снижение уровня безработицы зафиксировано в 26 регионах, еще в семи этот показатель не изменился, в том числе в Тюменской области.

Ранее Минтруд прогнозировал, что количество безработных в стране не превысит 3,4 млн человек по итогам 2019 года. Ожидается, что в следующем году количество работающих россиян стабилизируется и будет расти с 2021 года. Поддержку рынку труда окажет вовлечение жителей страны в экономическую деятельность и постепенное повышение пенсионного возраста.