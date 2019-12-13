Стало известно, сколько россиян останутся без работы в ближайшие два года

Количество безработных в России не превысит 3,4 миллиона человек по итогам 2019 года и останется на этом показателе до 2022 года. Такие цифры называет Министерство труда РФ в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020—2022 годы.
«В условиях экономического роста и росте потребности в работниках будет преодолена отрицательная динамика занятости населения», — пишет RNS, ссылаясь на прогноз министерства. Отмечается, что в следующем году количество работающих россиян стабилизируется и будет расти с 2021 года.
В Минтруде считают, что к концу 2022 года численность занятых граждан будет выше показателя 2018 года примерно на 400 тысяч человек. Рост занятости населения будет обеспечен не только вовлечением жителей страны в экономическую деятельность, но и снижением уровня безработицы.
Поддержку рынку труда также окажет постепенное повышение пенсионного возраста. По прогнозу Минтруда, из-за расширения границ трудоспособного возраста увеличится количество работающего население. После 2021 года этот эффект будет наиболее ощутим, уверены в министерстве.
К концу прогнозируемого периода численность работающих россиян увеличится практически во всех сферах экономики страны. Исключением останутся сельское и лесное хозяйство, рыбоводство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, финансовой и страховой деятельности и другие категории деятельности.
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