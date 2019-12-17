Осужденная в США Мария Бутина получила работу на телеканале RT

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Мария Бутина 18 лет провела в американской тюрьме по обвинению в шпионажеФото: аккаунт Марии Бутиной в Twitter

Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы после 18 месяцев заключения по обвинению в шпионаже, будет вести стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу». RT создал для него отдельный Youtube-канал.

«Соведущей стрима будет освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина», — сообщает RT. Вместе с ней эфиры продолжат вести продюсер телеканала Митя Леонтьев и бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталий Серуканов.

В описании нового аккаунта отмечается, что он станет «официальным каналом неофициального дайджеста русской политической жизни».

Мария Бутина была арестована американскими спецслужбами в июле 2018 года по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой и работе иностранным агентом без лицензии. В конце октября 2019 года россиянка была освобождена.

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