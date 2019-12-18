Niletto покорил песней зрителей шоу Фото: страница Instagram «Вечерний Ургант»

Уральский рэпер Niletto пришел на шоу «Вечерний Ургант», где исполнил популярный хит «Любимка». Ведущий Иван Ургант посчитал своим долгом прорекламировать гастрольный тур уральца.

На съемки шоу Niletto пришел в водолазке с надписью «Урал» и разных носках, в которых были заправлены спортивные штаны. «Иван, почему джинсы в носки не засунул или не оголил щиколотки? Был бы в тренде с «бандой», — тут же поинтересовались у Урганта поклонники.

Представляя музыкальный коллектив зрителям, ведущий отметил, что Niletto в 2019 году выпустил хит, который называется «Любимка». «В следующем году он поедет в огромный всероссийский тур, а сегодня представит эту песню у нас, здесь», — анонсировал Ургант.

Петь свой хит рэпер начал еще на лестнице и по дороге к сцене залил ее водой. Зрители пришли в восторг от того, как уралец исполнил свое произведение. «Такую молодежь поддерживать надо — всего сами пытаются добиться, никаких богатых «спонсоров», — отметила irina_ptn на странице в Instagram «Вечерний Ургант».