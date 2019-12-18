Уральский рэпер Niletto пришел на шоу «Вечерний Ургант», где исполнил популярный хит «Любимка». Ведущий Иван Ургант посчитал своим долгом прорекламировать гастрольный тур уральца.
На съемки шоу Niletto пришел в водолазке с надписью «Урал» и разных носках, в которых были заправлены спортивные штаны. «Иван, почему джинсы в носки не засунул или не оголил щиколотки? Был бы в тренде с «бандой», — тут же поинтересовались у Урганта поклонники.
Представляя музыкальный коллектив зрителям, ведущий отметил, что Niletto в 2019 году выпустил хит, который называется «Любимка». «В следующем году он поедет в огромный всероссийский тур, а сегодня представит эту песню у нас, здесь», — анонсировал Ургант.
Петь свой хит рэпер начал еще на лестнице и по дороге к сцене залил ее водой. Зрители пришли в восторг от того, как уралец исполнил свое произведение. «Такую молодежь поддерживать надо — всего сами пытаются добиться, никаких богатых «спонсоров», — отметила irina_ptn на странице в Instagram «Вечерний Ургант».