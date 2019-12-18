В Кремле назвали одно из главных событий уходящего 2019 года

Первый пассажирский поезд отправится по мосту 23 декабря Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Открытие железнодорожной части Крымского моста, намеченное на 23 декабря, станет одним из главных событий уходящего 2019 года по оценке Кремля. Об этом во время общения с прессой сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, главное событие [в 2019 году] еще произойдет — это Крымский мост, то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение, — сказал Дмитрий Песков. — В любом случае, главными должны быть темы, связанные с развитием страны, с теми или иными процессами в стране. Ну, и международные события тоже остаются в поле внимания».

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Планируется, что первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь отправится по нему 23 декабря 2019 года, а из Москвы в Севастополь — 24 декабря. По данным СМИ, за несколько дней до начала регулярного ж/д сообщения президент России Владимир Путин также проедет по мосту на поезде.

Автомобильная часть моста, напомним, была сдана в эксплуатацию досрочно в мае 2018 года.