Тюменская полиция ищет людей, расстрелявших собак с квадроцикла

Злоумышленники убили двух собак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские полицейские начали искать людей, расстрелявших собак недалеко от областного центра. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Заявление в правоохранительные органы написала хозяйка одного из убитых псов Светлана Травникова.

«18 декабря поступило обращение в городской отдел полиции №7. В настоящее время органами дознания проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — рассказала агентству глава пресс-службы региональной полиции Светлана Новик.

Как писало «URA.RU» 17 декабря, на собак, бегающих по полю в районе деревень Падерино и Комарово, открыли охоту несколько вооруженных человек на квадроцикле. Злоумышленники убили двух псов, на которых оказались надеты ошейники. По словам Травниковой, в ее собаке обнаружили три пули, во второй — семь. Владелец второй собаки пока не найден.