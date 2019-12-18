В Зауралье перед выборами в областную думу меняют правила

Автором проекта называют Дмитрия Фролова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области рассматривается вариант с новой нарезкой избирательных округов на выборах в Курганскую областную думу, которые состоятся осенью 2020 года. По данным инсайдеров, проект лоббирует спикер зауральской думы Дмитрий Фролов.

«Чем крупнее округ, тем легче на нем выиграть единороссам», — объяснил источник агентства. По его данным, в первую очередь опасения касаются областного центра, где рейтинг «Единой России» ниже, чем в районах области. По одной из версий, может быть применена лепестковая нарезка — когда в один округ войдет часть города, а также прилегающая сельская местность. «Это делается для размыва электората», — прокомментировал методику политолог Александр Безделов. В то же время он добавил, что нельзя исключить технический мотив. «Население в каких-то поселках слишком уменьшилось и не подходит по численности в соответствии с законодательством», — объяснил он возможный мотив.

Спикер думы Дмитрий Фролов не ответил на вопрос корреспондента «URA.RU». Председатель областного избиркома Валерий Самокрутов заявил, что не слышал о такой инициативе. «У нас округа не так давно утверждены на 10 лет», — отметил он. В то же время он не исключил, что какие-то границы округов могут быть перенесены.