На Ямале поменяли правила выборов

Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли поправки в закон о выборах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты Заксобрания ЯНАО на очередном заседании 19 декабря приняли поправки в окружной закон о выборах и референдумах. Изменения коснутся кандидатов, выдвигающихся по партийным спискам. Новый законопроект поддержали только депутаты от «Единой России», которые и предложили поправки.

Первый секретарь партии КПРФ на Ямале Елена Кукушкина отметила, что фракция коммунистов не будет голосовать за данный законопроект. «Данными изменениями власть пытается лишить партии возможности самостоятельно устанавливать очередность в списках кандидатов», — отметила Кукушкина.

Против предлагаемых изменений также проголосовала и фракция эсеров, которую в окружном парламенте представляет бывший глава ямальского отделения партии Валерий Степанченко. «Складывается такая практика, когда перед очередными выборами меняется закон о выборах и референдумах. Это неустойчивое положение не дает улучшения избирательной системе», — отметил политик. Фракция ЛДПР воздержалась от принятия поправок в законопроект.

В ответ на высказывания своих коллег-депутатов первый зампредседателя Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин отметил, что изменения позволят приблизить кандидатов, выдвинувшихся от политических партий к конкретным территориям: «Избиратель будет голосовать за местного политика или политическую силу, которые понесут ответственность перед своим электоратом». По итогам голосования из 17 присутствующих депутатов двое отказались от принятия изменений и еще двое воздержались.

Новые правила формирования партийных списков коснутся регионального парламента, но не муниципальные избирательные кампании. В 2020 году на Ямале состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва. На данный момент «Единая Россия» владеет большинством мандатов в окружном парламенте.