Главные выборы на Ямале хотят проводить по-новому

Фракция «Единой России» в Заксобрании ЯНАО предлагает изменить окружной закон о выборах и референдумах. Поправки призваны сделать избирательный процесс более ясным и понятным для избирателей. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель фракции в парламенте Виктор Казарин.
Изменения коснутся кандидатов, выдвигающихся по партийным спискам. «Это не кардинальное изменение, а корректировка требований к формированию списков кандидатов от партий. Алгоритм прост: в каждом муниципалитете не общий, а свой региональный список кандидатов — тех, кого избиратели знают, с кем живут бок о бок, а не видят лишь в период избирательной кампании. Увеличение кандидатов в региональных группах от трех до пять позволят усилить свои возможности партиям», — прокомментировал Казарин.
Политологи оценивают подобные изменения положительно. В российских регионах постепенно формируют федеральный тренд. На Урале аналогичные изменения приняты в Курганской области, по данной схеме прошли выборы в городскую думу областной столицы.
«Принятие поправок делает выборный процесс прозрачнее, расширяет внутрипартийную борьбу, так как уже нельзя отсидеться внизу списка, а потом получить мандат по наследству. Они открывают новые возможности для активных людей в территориях, у которых появляется больше возможностей проявить себя, и за счёт этого получить народное одобрение», — прокомментировал политолог Андрей Ткаченко.
Новые правила формирования партийных списков коснутся регионального парламента, но не муниципальные избирательнее кампании. В 2020 году на Ямале состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва. На данный момент «Единая Россия» владеет большинством мандатов в окружном парламенте.