15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019
12 декабря 2019

Главные выборы на Ямале хотят проводить по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, кресла, место, заксобрание янао, пустые, депутаты
Правила формирования партийных списков коснется регионального парламента, но не муниципальные избирательнее кампанииФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Фракция «Единой России» в Заксобрании ЯНАО предлагает изменить окружной закон о выборах и референдумах. Поправки призваны сделать избирательный процесс более ясным и понятным для избирателей. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель фракции в парламенте Виктор Казарин.

Изменения коснутся кандидатов, выдвигающихся по партийным спискам. «Это не кардинальное изменение, а корректировка требований к формированию списков кандидатов от партий. Алгоритм прост: в каждом муниципалитете не общий, а свой региональный список кандидатов — тех, кого избиратели знают, с кем живут бок о бок, а не видят лишь в период избирательной кампании. Увеличение кандидатов в региональных группах от трех до пять позволят усилить свои возможности партиям», — прокомментировал Казарин.

Политологи оценивают подобные изменения положительно. В российских регионах постепенно формируют федеральный тренд. На Урале аналогичные изменения приняты в Курганской области, по данной схеме прошли выборы в городскую думу областной столицы.

«Принятие поправок делает выборный процесс прозрачнее, расширяет внутрипартийную борьбу, так как уже нельзя отсидеться внизу списка, а потом получить мандат по наследству. Они открывают новые возможности для активных людей в территориях, у которых появляется больше возможностей проявить себя, и за счёт этого получить народное одобрение», — прокомментировал политолог Андрей Ткаченко.

Новые правила формирования партийных списков коснутся регионального парламента, но не муниципальные избирательнее кампании. В 2020 году на Ямале состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва. На данный момент «Единая Россия» владеет большинством мандатов в окружном парламенте.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...