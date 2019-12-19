Голикова объяснила, почему в России так много детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Основной причиной сиротства Голикова назвала лишение и ограничение родительских правФото: Владимир Андреев © URA.RU

Появление сирот в России в большинстве случаев связано с лишением и ограничением родительских прав, а не со смертью родителей. Такую статистику на заседании правительственного совета по вопросам попечительства в социальной сфере озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Основными причинами [социального сиротства в России] являются лишение и ограничение родительских прав», — приводит ТАСС слова вице-премьера. По ее данным, так происходит в 57% случаев. При этом из-за смерти единственного или обоих родителей сиротами становятся только 24%.

По словам Голиковой, винить в распространении проблемы стоит несвоевременное оказание и недостаток социальной поддержки и помощи, а также отсутствие профилактики в работе с семьями.

В 2018 году в России, по данным вице-премьера, насчитывалось 48,29 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 2,5% меньше, чем годом ранее. При этом детей, родители которых лишены родительских прав, стало меньше на 9,7%. Детей, чьи родители ограничены в правах, наоборот, стало больше на 2,4%.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...