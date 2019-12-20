Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

Цены на ЖКХ и услуги банков могут повыситься из-за новых правил по взысканию долгов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цены на услуги банков и тарифы ЖКХ могут увеличиться из-за новых правил по взысканию долгов. Такое мнение выразили специалисты из разных отраслей после заседания рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности.

Так, представители экспертных подгрупп высказались категорически против возможных нововведений. По мнению представителей отрасли, нельзя распространять нормы, действующие для профессиональных коллекторов, на другие организации, для которых работа по возвращению просрочек не является основной.

«Нововведения могут отразиться и на потребителях, поскольку компании будут вынуждены как-то компенсировать дополнительные расходы», — отмечает собеседник газеты « Коммерсант» . С такой позицией соглашается и глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова, которая согласна, что применение закона приведет к дополнительной финансовой нагрузке на компании и станет поводом для повышения тарифов.

Новый закон, касающийся возврата просроченной задолженности физлиц, должен вступить в силу в 2021 года, заменив текущую редакцию. Нововведения планируют применять ко всем организациям, которые занимаются возвратом просрочки, — банкам, управляющим компаниям ЖКХ, операторам связи, ломбардам и прочим организациям. Как отмечает руководитель СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Эльман Мехтиев, список разногласий по законопроекту планируется составить до конца года, после чего он будет направлен в правительство.