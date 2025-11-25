В Таганроге, где три человека погибли после атаки БПЛА, введен локальный режим ЧС
После ночной атаки дронов ВСУ три человека погибли, еще шесть пострадавших сейчас в больнице
В Таганроге Ростовской области в районе поврежденных объектов введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), где в результате атаки беспилотников погибли трое мирных жителей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений [, которые пострадали в результате атаки БПЛА]», — написала Камбулова в личном telegram-канале. Она также сообщила, что скорбит вместе с семьями трех погибших таганрожцев.
Она также отметила, что в результае ударов дронов ВСУ пострадали шесть человек, которые сейчас находятся в больнице. Кроме того, повреждения получили несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.
С раннего утра в городе создан оперативный штаб. Сейчас на местах свою работу проводит комиссия по ликвидации последствий. Ее сотрудники совершают поквартирный обход, чтобы дать точную оценку материальному ущербу и назначить компенсацию пострадавшим жителям.
Всего прошедшей ночью было сбито 249 украинских БПЛА. 16 из них уничтожено в небе над Ростовской областью. Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что прошедшая атака стала самой массовой по южным территориям РФ. В остальных регионах также пострадало мирное население. Кроме того, имеются значительные разрушения объектов инфраструктуры.
