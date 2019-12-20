Губернатор Шумков обозначил примерный тариф на вывоз мусора для населения

Тариф на вывоз мусора в Зауралье обещают объявить до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Глава Курганской области Вадим Шумков прокомментировал мусорную реформу и определил примерный размер тарифа для населения. Информацию он озвучил в эфире кабельного канала «Область 45», который транслировал общение губернатора с журналистами, приглашенными на встречу.

«Пока не буду цифру называть, но в моем понимании — это почти на 50% ниже, чем предлагали год назад. Когда мы говорим про те или иные тарифные решения — это не моя прихоть, не кампанейщина. Это понимание, что если мы предлагаем платить людям, я здесь совершенно согласен с президентом, что у страны нет другого пути», — рассказал Шумков.

Глава региона отметил, реформа уже откладывалась на год. Теперь закон обязывает перейти на новую форму обращения с отходами.

Год назад региональный оператор называл тариф на вывоз мусора для населения в размере около 120 рублей. «В эту стоимость закладывалась инвестиционная составляющая, которая позволила бы навести порядок с мусорными полигонами и несанкционированными свалками. У регоператора „Чистый город“ инвестиционной составляющей нет. Это не реформа в рамках нацпроекта „Экология“», — уточнил эксперт из сферы утилизации мусора.

Ранее премьер Дмитрий Медведев говорил о неготовности Курганской области к мусорной реформе. Эксперты прогнозируют региону мусорный коллапс, когда регоператор не успеет наладить вывоз мусора, а действующие возчики будут уже не вправе возить отходы на полигоны.