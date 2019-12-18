Из-за мусорной реформы Кургану грозит ЧС

Возчики готовы вывезти из Кургана более 4000 контейнеров, которые им принадлежат Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Курганской области новый год может начаться с мусорного коллапса. Чтобы этого избежать, власти могут объявить режим ЧС. Такое мнение высказал один из участников создания Территориальной схемы утилизации отходов Сергей Беляков на заседании фракции КПРФ в гордуме Кургана.

С нового года возчики мусора в Кургане планируют убрать более 4000 контейнеров, которые им принадлежат. Причина — вывозом мусора будет заниматься регоператор «Чистый город». «Те 2100 контейнеров, которые компания „Экосистема“ [победитель аукционов на возку мусора, подрядчик регоператора] ввезла в Курган, этого мало. Глупость — одни контейнеры вывозить, а другие ставить», — считает Беляков.

Он предположил, что 3 или 4 января, когда в Кургане массово накапливается мусор, могут быть нестандартные решения. «Потом объявят чрезвычайную ситуацию и возчик, [который ранее собирал мусор], будет вывозить дальше», — сказал Беляков. Участник встречи директор мусоросортировочной компании «Сток» Игорь Путин ответил: «Я не буду возить. Хоть заобъявляйте чрезвычайную ситуация. 1 января у меня не будет ни одного водителя. Единственный водитель буду я».

На фракции поднимался вопрос правильности терсхемы. Беляков сказал, когда ее принимали в департаменте природных ресурсов, надеялись, что Минприроды позволит использовать те семь свалок, которые в итоге не попали в список разрешенных. «Речь идет о подлоге документов — это уголовно наказуемо», — уверен Путин.

Получить оперативные комментарии у регоператора не удалось. Директора не было на месте. В 17:10 не оказалось на рабочем месте и директора «Экосистемы» Алексея Сумина. «Он работает с 8:00 до 17:00», — ответили в компании. Директор департамента природных ресурсов Андрей Саркисов сказал «URA.RU»: «Ни о каких ЧС информации нет, все идет в штатном режиме». На вопрос о необходимом количестве контейнеров Саркисов пояснил, что не может предоставить такую информацию.