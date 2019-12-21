20 декабря 2019

Россия и Украина по-разному рассказали про новый договор о транзите газа. Он обошелся «Газпрому» в три млрд долларов

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
На Украине заявили, что РФ выплатит Киеву три млрд долларовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Киев и Москва по-разному сообщили новость о договоре по транзиту газа через территорию Украины, который был подписан 20 декабря в Минске.

Первым о заключении договора сообщил источник в «Газпроме», не раскрыв никаких деталей соглашения, напоминает RT. Чуть позже подробностями поделился вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Российский политик рассказал, что договор подписан на пять лет, а Москва и Киев урегулировали все споры по газовому вопросу, благодаря чему судебных исков и споров больше не будет.

Однако позже помощник президента Украины Андрей Ермак, участвовавший в переговорах, рассказал, что «Нафтогаз» получит от российской стороны три миллиарда долларов долга в соответствии с решением Стокгольмского суда.

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит три миллиарда долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража», — сообщил политик украинскому изданию «Громадское». Ермак уточнил, что долг «Газпрома» будет выплачен деньгами, а не газом.

О том, что Россия может выплатить Украине около трех миллиардов долларов, ранее сообщали российские СМИ, ссылаясь на источник внутри российской делегации, ведущей переговоры. Однако после окончания встречи эта информация не подтверждалась.

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