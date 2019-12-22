В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

Олег Шеин объяснил причины расслоения общества в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Осуществляемая в России экономическая политика приводит к тому, что из-за роста цен на нефть свои доходы приумножают лишь миллиардеры, а остальные граждане не получают ничего и продолжают беднеть. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Олег Шеин.

«В рамках текущей системы все идет только к олигархам — к ста людям из списка Forbes. Люди видят, что ситуация не изменится через год-два-три и даже повышение стоимости нефти толком никак не отражается на их заработных платах. Конечно, люди говорят, что нет никакого совпадения между их интересами и интересами власти, которая реально обеспечивает интересы исключительно правящего класса, то есть очень узкого слоя долларовых миллиардеров и долларовых миллионеров. Это примерно сто тысяч семей на всю нашу огромную страну», — рассказал народный избранник в интервью изданию «Правда.Ру». Тем не менее, парламентарий не исключает, что в ближайшее время сложившаяся ситуация может каким-либо образом измениться в лучшую сторону.

Ранее известный экономист и экс-сотрудник правительства РФ Михаил Делягин заявил, что, по его мнению, российские миллиардеры становятся богаче только за счет сверхвысокой монополизации отечественной экономики. По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров. В большинстве случаев, как отмечает Делягин, у бизнесменов есть связи, которые позволяют добиваться выгодных решений властей. При этом экономист также напомнил, что на данный момент 10% россиян не имеют возможности даже купить себе еду. Для 70% является проблемой приобретение бытовой техники.