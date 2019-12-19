Россиянам объяснили, почему они беднеют на фоне богатства олигархов

Эксперт: «У бизнесменов есть связи, которые позволяют добиваться выгодных решений властей» Фото: depositphotos.com

Российские миллиардеры становятся богаче только за счет сверхвысокой монополизации российской экономики, считает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он отмечает, что существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.

В большинстве случаев, как отмечает Делягин, у бизнесменов есть связи, которые позволяют добиваться выгодных решений властей. «Ваш бизнес дорожает почти при любых обстоятельствах. Вы знаете, какие рынки будут расти, какие — падать (в том числе благодаря вашим усилиям), и на основе этого инвестируете с почти гарантированной прибыльностью», — рассказал эксперт газете «Аргументы и факты».

Он напомнил, что 10% россиян не имеют возможности даже купить себе еду. для 70% является проблемой приобретение бытовой техники. «Так много бедных у нас потому, что так много сверхбогатых. Государство превратило Россию в рай для миллиардеров», — заявляет Делягин.

В России, поясняет эксперт, экономическая модель основана на эксплуатации достояния, созданного предыдущими поколениями. Он замечает, что чем богаче человек, тем больше у него возможности снизить налоговое бремя. Богач, получающий дивиденты, может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и отдавать в бюджет 6% с дохода, тогда как наёмным работникам положено отдавать 13%.

По Мнению делягина, чтобы привести россиян к более справедливому распределению доходов, нужно ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. В пример он приводит США, где налог для богатых растёт вслед за его доходами. при этом 43% населения вообще освобождены от этого налогово бремени. Во-вторых, необходимо гарантировать гражданам реальный прожиточный минимум, начав с обнуления подоходного налога для бедных.