В центре России воспитанников детских садов и школьников кормили мясом с трупным ядом

Перед тем как отправить мясо детям, его подтвергали химической обработке и обильно посыпали приправами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мясо павших и больных животных, в которых обнаружилось наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций, поступало в детские сады и школы Самарской области. Силовики изъяли из детских учреждений более 50 тонн мяса без документов.

Предприниматели, которые занимались поставками продутов в школы и детские сады Тольятти, Самары и Сызрани, скупали мясо павших животных в деревнях соседних областей, а затем его вымачивали в химикатах и приправах, замораживали и развозили по учреждениям, пишет портал «ТЛТгород.ру». Производство опасной продукции выявили сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб при проверке предприятий ООО «Мясная провинция» и ООО «Мясной провиант», уточняет «Росбалт».

Подтвердил факт поступления в самарские школы и детские сады ядовитого мяса заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштней на своей странице в Twitter. «Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями», — написал депутат.

Следственное управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей».