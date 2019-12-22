В отношении полковника Росгвардии, сдавшего анализы за сына-автогонщика, принято решение по проверке

В СКР принято решение по проверке полковника Росгвардии, который подменил анализы. чтобы спасти сына от тюрьмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В отношении полковника Росгвардии Андрея Васильева, который сдал анализы за своего сына-автогонщика Владимира Васильева, по чьей вине в центре Екатеринбурга погибли в ДТП два человека, принято решение по проверке 58 военным следственным отделом СКР. Об этом сообщил «URA.RU» источник в военной прокуратуре, где обоснованность военных следователей проверяется на предмет законности.

В прокуратуре не стали говорить какое именно принято решение, чтобы не повлиять на дельнейшее следствие по резонансному делу.

Проверка по рапорту на Васильева-старшего началась вначале декабря, затем ее продлили на месяц, но в итоге решение приняли раньше. Как уточнил собеседник агентства, действия полковника Росгвардии проверялись на предмет воспрепятствование правосудию. Ранее источники «URA.RU„сообщали, что Васильев-старший может избежать ответственности, так как его незаконные действия были вовремя выявлены не повлекли никаких последствий.

ДТП, в котором погибли два человека, произошло в начале августа на перекрестке Малышева—Московской. Владимир Васильев за рулем KIA Rio на большой скорости врезался в стоявшие на светофоре автомобили. В одном из них погибли два человека. Очевидцы аварии сняли видео, на котором видно, что водитель и пассажир KIA находились в момент аварии в неадекватном состоянии.

Васильев-старший приехал на медосвидетельствование вместе с сыном в городскую клиническую больницу №24. Экспертиза, которую проводил врач больницы Дмитрий Челноков, показала, что водитель был трезв. Позже следователи выяснили, что медсестра в момент сдачи анализа вышла из кабинета, и Васильев-старший сдал свою мочу вместо сына. «Чистота» анализов Васильева-младшего позволила бы ему избежать реального срока до 12 лет. В истории с подменой анализов «стрелочником» стал врач Челноков — СК завел на него уголовное дело.