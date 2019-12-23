«Википедия» заблокировала страницу фильма «Один дома — 2» из-за упоминания импичмента Трампа

Интернет-энциклопедия «Википедия» заблокировала возможность редактирования страницы фильма «Один дома — 2: затерянный в Нью-Йорке» после того, как неизвестный пользователь в описании к фильму указал информацию об импичменте президента США Дональда Трампа. В 1990-х сам Трамп сыграл в фильме эпизодическую роль.
Редактировать информацию в онлайн-энциклопедии может любой желающий, поэтому неизвестный пользователь решил пошутить над американским президентом и дополнил описание фильма. «18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером фильма „Один дома — 2“, который был привлечен к импичменту палатой представителей США», — приводит перевод заблокированной страницы
Вскоре после этого администраторы «Википедии» запретили пользователям редактировать статью. В социальных сетях эту реакцию восприняли как «начало войны за редактирование» на ресурсе.
Дональд Трамп появился в фильме на 30 секунд. Действие картины отчасти разворачивается в отеле «Плаза», которым он владел на тот момент. По сюжету главный герой Кевин блуждает по коридорам отеля и встречает Трампа, который подсказывает ему, как пройти в вестибюль.
Ранее палата представителей США поддержала импичмент Трампа, передает RT. После этого дело об отрешении американского президента рассмотрят в Сенате. Сам Трамп накануне обвинил своих политических оппонентов из Демократической партии в том, что они нарушают конституцию, затягивая процесс импичмента, передает агентство Nation News.