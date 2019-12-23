Домработница Пугачевой рассказала об отношениях в семье певицы

Домработница певицы Аллы Пугачевой Надежда Романова рассказала об отношениях в семье Примадонны российской эстрады. По словам домработницы, между ней с Пугачевой были настолько теплые отношения, что она не только сидела за одним столом с родными звезды, но и получила от певицы очень дорогой подарок.
По словам Надежды Романовой, которая в течение нескольких лет заботилась о детях певицы Кристины Орбакайте (дочери Аллы Пугачевой — прим. ред.), она часто бывала в гостях и у самой Пугачевой. «На семейных праздниках я сидела с ними [Пугачевой и ее семьей] за одним столом. Я им благодарна за это», — рассказала Романова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. При этом женщина подчеркнула, что Пугачева — замечательная бабушка, которая очень любит своих детей и внуков, уточняет «Дни.ру».
Как призналась домработница Пугачевой, ей посчастливилось получать дорогие подарки от Примадонны в знак благодарности. Одним из таких подарков стала сумка бренда Louis Vuitton, цена которой составляет несколько десятков тысяч рублей. Однако также Романова отметила, что пока не знает, куда ей ходить с таким ценным подарком.
Ранее стало известно, что после отказа от съемок в праздничных программах федеральных телеканалов Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приняли участие в съемках новогоднего шоу блогера Насти Ивлеевой.