Максим Галкин и Алла Пугачева выступили в новогоднем шоу на YouTube Фото: depositphotos.com

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приняли участие в съемках новогоднего шоу Насти Ивлеевой. Ранее Пугачева наотрез отказалась сниматься в праздничных программах федеральных телеканалов.

«НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА! СКОРО! На YouTube-канале Настя Ивлеева Это будет что-то с чем-то! #новыйгод» (здесь и далее орвография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.), — написал Максим Галкин в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Из выложенного юмористом видеоролика видно, что часть съемок шоу проходила в шикарном замке Галкина и Пугачевой, который находится в подмосковной деревне Грязь.

Известно также, что сюжет предстоящей программы будет чем-то напоминать рождественскую сказку: главная героиня шоу (ее роль исполнит сама Настя Ивлеева), переставшая верить в чудеса, попадает в роскошный замок. Однако за стенами дворца ее ждет не принц, а звезды российского шоу-бизнеса: Галкин и Пугачева.

Ранее стало известно, что Пугачева не будет выступать на «новогодних огоньках» на российских федеральных телеканалах. Информацию об этом журналистам уже официально подтвердили представители звезды. Некоторые теле- и музыкальные критики предположили, что отказ примадонны выступать на новогодних шоу на ТВ связан с тем, что Пугачева якобы крайне недовольна эфирной политикой крупнейших каналов страны. На части праздничных программ Пугачеву заменит София Ротару, недавно подвергшаяся серьезной травле со стороны части россиян.