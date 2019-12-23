В челябинском детсаду массово отравились дети

Из-за отравления детей закрыли садик в Копейске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Детсад №34 в Копейске, городе-спутнике Челябинска, временно закрыли из-за массового отравления воспитанников. В ночь на воскресенье за медпомощью обратились 17 ребятишек, сообщила «URA.RU» заведующая Татьяна Швабауэр.

«У всех детей одни и те же симптомы — высокая температура, рвота, слабость. Проводится проверка. В течение нескольких дней будет установлен диагноз», — добавила она.

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области сообщили, что пресс-секретаря Натальи Максименко нет на месте. В прокуратуре и следственном комитете заявили, что проводят проверку.

В пресс-службе мэрии уточнили, что вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита была в воскресенье. «Госпитализировано 5 детей из разных групп и воспитатель, мать одного из заболевших детей. На сегодня количество заболевших увеличилось до 9 человек. Детсад на прием детей не работает. Там находятся медики, сотрудники учреждения сдают анализы. Результаты анализов, которые определят источник заболевания, будут 24 декабря. Предполагается, что источником могли стать продукты или персонал пищеблока. Сменная бригада для организации питания найдена», — добавили в мэрии.