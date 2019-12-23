Вадим Шумков раскрыл, откуда регион получил дополнительные деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область нашла деньги на оплату миллиардных долгов благодаря экономии и финансовой помощи из Москвы и других регионов. Об этом губернатор Вадим Шумков рассказал в спецрепортаже о Зауралье на канале «Россия-24».

«Курганская область в течение года привлекла порядка 1,5 млрд рублей. Они еще не все поступили. Причем это абсолютно безвозмездные деньги, не кредиты», — рассказал Шумков.

Губернатор отметил, что на начало года просроченная кредиторская задолженность по налогам, зарплате и коммунальным платежам составляла 2,3 млрд рублей. Сейчас, по его словам, эти долги закрыты. Также помогли проверки эффективности работы и сокращение «раздутых штатов». «Например, аудит в сфере здравоохранения принес 238 млн рублей. Эти деньги пошли на повышение зарплат врачам и ремонты больниц», — рассказал автор репортажа Антон Борисов.

Также удалось привлечь деньги на масштабные стройки. В качестве примера приводится дом барона Розена — федеральный объект культурного наследия, реставрация которого не могла завершиться несколько лет. Еще около 20 млн рублей удалось найти благодаря экономии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на 1 декабря госдолг Курганской области превышал 16,58 млрд рублей. В октябре—ноябре власти взяли кредиты на пять миллиардов рублей, чтобы погасить старые долги.