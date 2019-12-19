Власти Зауралья отчитались о новых миллиардных кредитах

Правительство Зауралья хочет сэкономить благодаря новым кредитам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Курганской области в ноябре взяло несколько коммерческих кредитов почти на 3,5 млрд рублей. Благодаря этому власти расплатились с некоторыми старыми долгами, следует из отчета, опубликованного на сайте финуправления региона.

14 ноября власти взяли два кредита по миллиарду, один — на 440 млн, еще один — более 672 млн рублей. 26 ноября они получили еще более 327 млн. Деньги предоставлены под 8,44% годовых, рассчитаться с банком необходимо до 12 августа 2022 года.

Вместе с двумя кредитами, полученными в конце октября, общая сумма новых банковских займов составила пять миллиардов рублей. Таким образом, власти в полной мере воспользовались возможностями кредитных линий, открытых Сбербанком в августе. Однако есть еще шесть кредитных линий на 5,1 млрд рублей, открытых для властей региона в ноябре.

Полученные деньги власти направили на досрочное погашение кредитов, взятых в 2016—2017 годах, со ставкой от 8,86% до 9,2% годовых, а также небольшой части бюджетных кредитов. В начале декабря губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что новые заимствования помогут снизить долговую нагрузку на бюджет. «Перекредитование не приведет к росту объема государственного долга и позволит снизить расходы на его обслуживание в 2020 году более чем на 60 млн рублей», — поясняли «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

По состоянию на 1 декабря, госдолг Курганской области практически не изменился (уменьшился на 100 рублей по сравнению с началом года) и до сих пор превышает 16,58 млрд рублей.