На Ямале родителей не пускают в школы и детские сады

Жители Надымского района раскритиковали контрольно-пропускной режим в образовательных учреждениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Надымского района (ЯНАО) раскритиковали электронную пропускную систему в образовательных учреждениях. Родители утверждают, что их принуждают платно приобретать карты доступа. Тема обсуждается в местных пабликах в социальной сети «Вконтакте».

«Законно ли, что в детском саду администрация сада родителям не выдает карты для входа в детский сад? Говорят, что их нет и родители должны покупать их сами. И даже предлагают их купить у них же в садике», — пишет анонимный автор в социальной группе «Злой и добрый надымчанин». Тему поддержали и другие пользователи, которые отметили, что сталкивались с аналогичной ситуацией. По их словам, без карты попасть к ребенку невозможно.

Негодуют и родители школьников. Они утверждают, что пропускная система не идет на пользу работе учреждений. «Приходишь за ребенком в школу и стоишь, как животное в загоне», — комментирует Надежда Кулуева-Оборина.

В департаменте образования Надымского района «URА.RU» рассказали, что контрольно-пропускной режим действует во всех образовательных учреждениях. В школах установлены турникеты, а в детских садах видеофоны и считыватели карт. «Карта выдается бесплатно на ребенка. При первой утере ее повторно предоставляют родителю, при второй и следующих — платное приобретение. Цена составляет около 50 рублей. Детский сад в этом случае — лишь посредник. Родителей, которых принуждают приобретать, просим обратиться к нам», — отметили в ведомстве.