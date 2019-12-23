Выяснилось, какой алкоголь россияне покупают на Новый год

Самыми популярными алкогольными напитками на новогоднем столе являются пиво, вино и водка. Об этом сообщает оператор фискальных данных «Такском».
«Согласно социологическому исследованию пиво, вино и водку накануне Нового года покупали в среднем за 87, 301 и 252 рубля соответственно», — пишет сайт argumenti.ru. Однако в сравнении с прошлым годом продажи этих напитков сократились на 20%.
На четвертом месте по популярности находится коньяк, который россияне покупали в среднем за 476 рублей. Далее следует шампанское и игристые вина, средняя стоимость которых находится на уровне 351 рубль, и настойка за 240 рублей. В десятку также вошли сидр — 107 рублей, ром — 815 рублей, джин — 798 рублей и виски — 1020 рублей.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что безопасно для организма за час можно выпивать 15 мл чистого спирта. Эта мера равна 150 мл водки или половине бутылки вина.