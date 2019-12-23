В России вычислили, сколько алкоголя можно выпивать за час без последствий

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Городской этап World Cocktail Competition 2018. Магнитогорск, водка, хортица, стопки
За час без вреда для организма можно выпить три стопки водкиФото: Илья Московец © URA.RU

За час можно безопасно для организма выпивать 15 мл чистого спирта. Об этом сообщил Роспотребнадзоре.

«Это эквивалент 150 мл водки или половины бутылки вина», — уточняет RNS. Отмечается, что алкоголь содержащий более 16 градусов действует на человеческое тело «чрезвычайно разрушительно». Ведомство советует разбавлять его водой в соотношении 1:3.

Роспотребнадзор предупреждает, что не стоит пить алкоголь на голодный желудок, а также запивать его газированной водой. В случае того употребления алкоголь сразу поступает в кровь, и опьянение приходит быстрее. Помимо этого ведомство советует закусывать, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь.

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