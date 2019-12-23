В России вычислили, сколько алкоголя можно выпивать за час без последствий

За час без вреда для организма можно выпить три стопки водки
За час можно безопасно для организма выпивать 15 мл чистого спирта. Об этом сообщил Роспотребнадзоре.
«Это эквивалент 150 мл водки или половины бутылки вина», — уточняет
Роспотребнадзор предупреждает, что не стоит пить алкоголь на голодный желудок, а также запивать его газированной водой. В случае того употребления алкоголь сразу поступает в кровь, и опьянение приходит быстрее. Помимо этого ведомство советует закусывать, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь.