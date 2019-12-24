Сразу несколько российских регионов переходят на мажоритарную систему выборов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские регионы в преддверии выборов 2020 года в городские думы своих столиц переходят на мажоритарные выборы. По мнению экспертов, эти решения позволят «Единой России» компенсировать потерю депутатов по партспискам, поскольку на выборах по округам партия одерживает победы чаще.

За последнее время сразу несколько регионов перешли на мажоритарные выборы в гордумы. Как сообщает газета «Ведомости», решение было принято в Нижегородской области, а в Астрахани аналогичный законопроект приняли в первом чтении. Также и в Ульяновской области был принят закон, позволяющий трем крупнейшим городам региона перейти на мажоритарную систему. В свою очередь, в Ижевске поддержали инициативу о снижении числа депутатов и изменении количества списочников и одномандатников с 21/21 на 25/10 в пользу последних.

«После неудач единороссов на выборах 2018 года в первую очередь по партспискам власть решила компенсировать это увеличением мажоритарной доли, так как по округам доля побед была выше», — считает политолог Алекандр Кынев. По мнению специалиста, повсеместное сокращение партсписков вредно, поскольку депутаты станут менее управляемыми и завяжут более тесные отношения с представителями элиты в регионах. Это, считает эксперт, понизит ценность партий и значимость карьеры в них.

Ситуацию также прокомментировал руководитель фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бедовский. По мнению эксперта, «Единая Россия» чаще всего выигрывает большинство выборов по округам, что связано с более серьезной технологической прочностью, которой не хватает при выборах по партспискам. «С одной стороны, здесь тоже возникает дополнительное преимущество для „Единой России“, а с другой — такую фору перед малыми партиями получают все крупные парламентские партии», — уточнил Бедовский.