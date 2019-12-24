23 декабря 2019

Многодетного отца посадили на полтора года за комментарий во «ВКонтакте»

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Бизнесмен получил 1,5 года колонии-поселенияФото: Анна Майорова © URA.RU

Советский районный суд Томска приговорил бизнесмена Артема Карпилянского к полутора годам колонии-поселения за комментарий во «ВКонтакте». Предприниматель, на иждивении которого четверо детей, заявил, что не писал эти сообщения.

Карпилянский, как пишет «Новая газета», признан виновным по статье «Призывы к экстремизму». Сторона обвинения утверждает, что бизнесмен призывал к насилию по отношению к сотрудникам надзорного ведомства. Эти комментарии заметил сотрудник регионального управления ФСБ, который выступил по делу свидетелем.

«Предприниматель не признал себя виновным. <…>. Он заявил, что не создавал учетную запись <…>, с которой были оставлены комментарии, в них есть несвойственные ему обороты речи», — пишет издание. По словам мужчины, он использовал привязанный к странице номер телефона для предпринимательской деятельности и размещал его на рекламных порталах. Но в интернет с него не выходил, а устройством иногда пользовались его знакомые.

При этом, как отмечается, психологическая экспертиза нашла у Карпилянского смешанное расстройство личности, но никакими психическими заболеваниями он не страдает. Защита намерена обжаловать приговор. До вступления приговора в силу предприниматель будет находиться под подпиской о невыезде.

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