ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России

Ранее Еврокомиссия утверждала пакет санкций против России, в который вошли ограничения на экспорт нефти, меры против «теневого флота» и банковского сектора, а также предложения по введению ограничений для платежной системы «МИР». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к санкциям и реагирует на них так же, как и на предыдущие пакеты.