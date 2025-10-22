Логотип РИА URA.RU
ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России

23 октября 2025 в 00:07
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Евросоюзе планируют одобрить 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщают источники.

«Санкции против РФ рассмотрят 23 октября. Евросоюз собирается внести в черный список более 100 танкеров, связанных с РФ», — передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Еврокомиссия утверждала пакет санкций против России, в который вошли ограничения на экспорт нефти, меры против «теневого флота» и банковского сектора, а также предложения по введению ограничений для платежной системы «МИР». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к санкциям и реагирует на них так же, как и на предыдущие пакеты.

