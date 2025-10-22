ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России
В ЕС вводят новые санкции против РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Евросоюзе планируют одобрить 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщают источники.
«Санкции против РФ рассмотрят 23 октября. Евросоюз собирается внести в черный список более 100 танкеров, связанных с РФ», — передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее Еврокомиссия утверждала пакет санкций против России, в который вошли ограничения на экспорт нефти, меры против «теневого флота» и банковского сектора, а также предложения по введению ограничений для платежной системы «МИР». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к санкциям и реагирует на них так же, как и на предыдущие пакеты.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.