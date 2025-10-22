Reuters: послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России
22 октября 2025 в 23:58
Послы стран ЕС одобрили девятнадцатый пакет санкционных мер в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters.
