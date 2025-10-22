Что известно о детонации взрывчатки на остановке в Ставрополе
Взрыв произошел на остановке
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Ставрополе на троллейбусной остановке произошел взрыв. В различных СМИ рассматривается версия о возможной диверсии. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.
Взрыв произошел в Ставрополе
В Ставрополе 22 октября произошел взрыв на троллейбусной остановке, в результате которого пострадала женщина. По предварительной информации, у пострадавшей диагностированы осколочные ранения бедра и голени. Причиной ЧП стал неустановленный взрывоопасный предмет.
Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники отмечает, что взрывное устройство, предположительно, находилось в детской коляске. По данным telegram-канала Shot, среди рассматриваемых версий случившегося одной из основных является диверсия.
Пострадавшие
По информации telegram-канала Baza, пострадавшая получила осколочные ранения. В то же время СМИ уточняют, что ребенка в подорвавшейся коляске не было.
В районе ищут другие устройства
В районе взрыва введены ограничения на движение транспорта. Специалисты проводят обследование остановки и прилегающих территорий на наличие возможных взрывных устройств.
Подозреваемый в подрыве задержан, он на допросе
Как сообщил источник RT, был задержан подозреваемый, которого считают причастным к организации взрыва.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.