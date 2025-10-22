Что известно о детонации взрывчатки на остановке в Ставрополе

Взрыв произошел на остановке Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Ставрополе на троллейбусной остановке произошел взрыв. В различных СМИ рассматривается версия о возможной диверсии. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.

Взрыв произошел в Ставрополе

В Ставрополе 22 октября произошел взрыв на троллейбусной остановке, в результате которого пострадала женщина. По предварительной информации, у пострадавшей диагностированы осколочные ранения бедра и голени. Причиной ЧП стал неустановленный взрывоопасный предмет.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники отмечает, что взрывное устройство, предположительно, находилось в детской коляске. По данным telegram-канала Shot, среди рассматриваемых версий случившегося одной из основных является диверсия.

Пострадавшие

По информации telegram-канала Baza, пострадавшая получила осколочные ранения. В то же время СМИ уточняют, что ребенка в подорвавшейся коляске не было.

В районе ищут другие устройства

В районе взрыва введены ограничения на движение транспорта. Специалисты проводят обследование остановки и прилегающих территорий на наличие возможных взрывных устройств.

Подозреваемый в подрыве задержан, он на допросе