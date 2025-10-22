WSJ: США сняли ограничения для Украины на применение дальнобойных ракет
23 октября 2025 в 00:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Соединенные Штаты отменили основное ограничение, ранее действовавшее на применение Украиной западных ракет большой дальности. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (2)
- Нестор23 октября 2025 01:22Теперь Россия снимает с себя все ограничения , в применении против бандеровских агрессоров , самых мощных своих ракет . Россия , действуй !
- Нестор23 октября 2025 01:18Слава Богу , теперь у России развязаны руки , в применении ракет большой мощности , против бандеровских агрессоров . Слава России ! Россия , действуй !
Следующий материал