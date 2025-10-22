Логотип РИА URA.RU
Общество

WSJ: США сняли ограничения для Украины на применение дальнобойных ракет

23 октября 2025 в 00:08
Соединенные Штаты отменили основное ограничение, ранее действовавшее на применение Украиной западных ракет большой дальности. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

Комментарии (2)
  • Нестор
    23 октября 2025 01:22
    Теперь Россия снимает с себя все ограничения , в применении против бандеровских агрессоров , самых мощных своих ракет . Россия , действуй !
  • Нестор
    23 октября 2025 01:18
    Слава Богу , теперь у России развязаны руки , в применении ракет большой мощности , против бандеровских агрессоров . Слава России ! Россия , действуй !
