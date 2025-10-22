Логотип РИА URA.RU
Взрывчатка сдетонировала на остановке в Ставрополе, есть пострадавшая: онлайн-трансляция

В Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина
22 октября 2025 в 23:53
Взрыв прогремел на троллейбусной остановке в Ставрополе

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Ставрополе произошел взрыв на остановке, пострадала женщина. По предварительной информации, взрывное устройство могло находиться в детской коляске. Состояние пострадавшей остается тяжелым — у женщины зафиксированы осколочные ранения. По данным СМИ, не исключен летальный исход. Правоохранительными органами задержан подозреваемый в организации взрыва, инцидент рассматривается как возможная диверсия.

23:56 На месте взрыва в Ставрополе на троллейбусной остановке оцепили территорию. Об этом пишет RT.

00:13 Принесшего взрывное устройство на остановку в Ставрополе сейчас допрашивают. Об этом сообщает ТАСС.

00:23 СВУ с удаленным доступом было заложено в мусорный бак в Ставрополе. Об этом сообщает telegram-канал «База».

01:14 На этом URA.RU завершает онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами!

