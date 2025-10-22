Взрослые отношения: психолог объяснила, почему дочери Борисовой и Глюкозы выбрали мужчин сильно старше

18-летние Лидия и Полина строят личную жизнь со взрослыми мужчинами Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press; Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Дочери певицы Глюкозы (Наталья Ионова) и телеведущей Даны Борисовой рассекретили свои романы. Обе 18-летние девушки предпочли отношения с мужчинами сильно старше. Лидия Чистякова строит отношения с 28-летним, Полина Аксенова — с 35-летним. В этой связке можно вспомнить и 19-летнюю Аврору Кибу — девушку 63-летнего Григория Лепса. Психолог Ирина Добродская в разговоре с URA.RU пояснила, что стоит за такими романами и какие потребности закрывают девушки.

«Есть два варианта. Первый. У девочек в детстве совсем не было отца или он был довольно холодным и отстраненным и никак не участвовал в ее жизни и взрослении. В таких случаях девушки в будущем начинают искать себе "папу" — зрелого мужчину, который будет учить их жизни, показывать мир, заботиться и обеспечивать. Им важно чувствовать себя в безопасности», — поясняет психолог.

Второй вариант заключается в ошибке воспитания, а именно — гирперопеке, то есть родители так и не дали девочке повзрослеть. «Тогда мужчина в отношениях будет показывать, как нужно „взрослеть“. Плюс, сегодня девушкам бывает непросто реализоваться в обществе, поэтому они ищут стабильность и заботу, которые им и дает зрелый партнер», — говорит Добродская.

