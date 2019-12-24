Названы страны, перелет в которые значительно подешевеет в 2020 году

Аналитики выяснили, билеты в какие страны подешевеют для россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты сервиса для путешественников OneTwoTrip проанализировали средний уровень цен на авиаперелеты в будущем году и выяснили, какие страны станут доступнее для россиян по сравнению с 2019 годом.

«Заметнее всего подешевели авиабилеты в Аргентину — на 42%», — сообщает RT со ссылкой на данные исследования. ЮАР и Исландия станут доступнее на 38%, Мексика — на 36%, Мальта — на 35%. На треть снизятся цены за перелеты в Доминиканскую республику, Люксембург и Венгрию. Менее заметное снижение у цен на поездки в Марокко, Монголию, Чехию и Японию, пишет агентство Nation News.

Отмечается, что аналитики в своем исследовании использовали данные о средней стоимости авиабилетов, оформленных до 20 декабря.

Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предупредили о повышении стоимости авиаперелетов в России в 2020 году. Дороже всего билеты будут стоить в периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта, напоминает «Национальная служба новостей».