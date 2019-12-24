Курганский депутат предложил казнить за привлечение детей к употреблению наркотиков

Предложение о введении в России смертной казни за привлечение детей к наркотикам прозвучало на заседании Курганской областной думы. Депутат от КПРФ Василий Кислицын озвучил мнение при обсуждении запрета на продажу снюса несовершеннолетним.
«В стране снижается возраст наркозависимости, он составляет 12-17 лет. В России надо говорить о введении смертной казни за вовлечение детей к употреблению наркотиков, как в Китае», — заявил Кислицын во время выступления. Депутаты предложение выслушали, но не отреагировали.
Народные избранники при этом единогласно в первом чтении приняли закон о запрете продажи никотиновых смесей на территории Курганской области. «После того, как вопрос подняли депутаты, правоохранительные органы и общественность, торговые сети и магазины пошли на встречу и сняли с продажи, так называемые снюсы», — отметил заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов.
Прокурор Курганской области Андрей Назаров при обсуждении штрафов для продавцов смесей отметил, что аналогичные законы приняты почти в 10 регионах России. После вступления закона в силу, штраф за продажу снюсов детям составит 5000 рублей. Чаще всего нарушителями становятся физические лица — продавцы в магазинах.
Депутат Государственной думы Василий Шишкоедов, который присутствовал на заседании областной думы, будет инициировать запрет на продажу снюса на уровне федерального закона.
Ранее «URA.RU» писало, что курганские родители обеспокоены тем, что дети употребляют никотиновую смесь, которая продается в школах. Жалобы курганцы писали в полицию и депутатам.