Матвиенко предложила «гнать в шею» чиновников, которые хамят гражданам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не следует придумывать новых мер против чиновников, которые хамят россиянам. По ее мнению, действующих мер в виде увольнения вполне достаточно, пишет argumenti.ru.
«Государственный служащий, чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Гнать в шею», — сказала Матвиенко. Она добавил, что на государственную службу следует подбирать наиболее достойные кадры. По ее словам, чиновник должен оказывать услуги непосредственно населению, так как его зарплата формируется из налогов граждан страны.
Спикер Совфеда подчеркнула, что оскорбления со стороны граждан в сторону госслужащих наоборот вовсе недопустимы. Она считает, что в этом аспекте важен вопрос культурного воспитания людей.
Ранее начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен резко высказалась о своих земляках в социальных сетях. В своем посте она назвала жителей города «мразями».