Власти раскрыли, какие последствия ждут Россию при резком падении цен на нефть

В правительстве РФ полагают, что серьезных поводов для опасений у граждан нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России хватит резервов исполнять все бюджетные обязательства в течение трех лет, если цена на нефть упадет до 25-30 долларов за баррель. Такой прогноз сделал вице-премьер федерального правительства, глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Поскольку цены на нефть вряд ли будут сильно увеличиваться, то если не будут достигнуты ограничения со странами ОПЕК по добыче нефти, конечно, есть риски того, что цены могу сократиться до 25 $-30 за баррель», — цитирует чиновника ТАСС. Силуанов также заверил журналистов и граждан страны, что бюджетная политика выдержит эти риски до трех лет — все обязательства будет выполнены (речь, прежде всего, идет о своевременной выплате пенсий и зарплат бюджетникам).

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил о том, что если произойдет снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель, то российская экономика не будет испытывать серьезного давления. Более того, считает министр, экономика сохранит способность к инвестициям. По словам Орешкина, цена нефти по 60 долларов за баррель позволяет спокойно вводить инвестиции в новые проекты. Он посчитал, что при 40 долларах за баррель развивать новые проекты в стране станет куда сложнее, но даже при такой цене «мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику».

Спустя некоторое время глава Сбербанка России Герман Греф высказал мнение о том, что РФ вскоре ожидает «сырьевой шок», связанный с резким и неожиданным для властей страны и ее граждан падением цен на нефть, напоминает агентство Nation News.