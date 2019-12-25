СМИ: НАТО проведет репетицию наступления на Россию

НАТО разыграет сценарий начала войны с Россией Фото: miliman/pickupimage.com

Запланированные на начало 2020 года военные учения «Защитник Европы» станут репетицией переброски войск как можно ближе к границе с Россией в случае начала войны. Об этом сообщил журналист Йорг Кронауэр в статье для немецкой ежедневной газеты Junge Welt.

«Официально это учения США, но фактически страны НАТО репетируют вступление в войну против России», — пишет Кронауэр. По его словам, маневры станут самыми масштабными за последние 25 лет. Американские войска будут переброшены через Атлантику в Западную Европу, Польшу, а потом в Прибалтику — как можно ближе к российской границе.

Ранее, как напоминает RT, глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. Свое мнение он аргументировал тем, что в странах Балтии и Польше, а также акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность и увеличивается интенсивность военных учений альянса.